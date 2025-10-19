قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة الأسقفية للإعلام تُطلق الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي "CYF"

اللجنة الأسقفية للإعلام
اللجنة الأسقفية للإعلام
ميرنا رزق

 أطلقت اللجنة الأسقفية للإعلام، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، فعاليات الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي"CYF"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبإشراف نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام.

تُقام فعاليات التكوين في الفترة من الثامن عشر من أكتوبر الجاري، وحتى الثامن نوفمبر المقبل، وتتضمن محاضرات مختلفة عن "الذكاء الاصطناعي وعلاقاته بمتطلبات سوق العمل العصري".

بدأ اليوم بعرض نبذة تعريفية عن المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والأنشطة، والخدمات التابعة له، قدمتها مي صليب، مسؤولة التدريب باللجنة الأسقفية للإعلام، والفريق المعاون لها.

تلا ذلك، محاضرة قدمتها مادونا ميلاد، المدرب المتخصص والمعتمد بالتسويق الإلكتروني حول "مفهوم وأدوات الذكاء الاصطناعي".

كما ألقى الأب بولس بباوي، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، محاضرة أخرى بعنوان "كيف أكون إنسانًا مسيحيًا حُرًا؟".

وفي الختام، قامت كشافة وادي النيل، المجموعة الرابعة بتنظيم بعض الفقرات الترفيهية للمشاركين في التكوين.

الأنبا إبراهيم إسحق الأنبا باخوم الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

ترشيحاتنا

الصلاة

هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

معنى النساء ناقصات عقل ودين

يجب فهمه في سياقه.. أستاذ حديث بالأزهر يوضح معنى النساء ناقصات عقل ودين

صلاة المرأة

ركعتان وقراءة الفاتحة والإخلاص 3 مرات للمتطهرة من الحيض .. هل تعدل أجر 60 شهيدا؟

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد