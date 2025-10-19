اللجنة الأسقفية للإعلام تُطلق الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي "CYF"

أطلقت اللجنة الأسقفية للإعلام، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، فعاليات الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي"CYF"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبإشراف نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام.

تُقام فعاليات التكوين في الفترة من الثامن عشر من أكتوبر الجاري، وحتى الثامن نوفمبر المقبل، وتتضمن محاضرات مختلفة عن "الذكاء الاصطناعي وعلاقاته بمتطلبات سوق العمل العصري".

بدأ اليوم بعرض نبذة تعريفية عن المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والأنشطة، والخدمات التابعة له، قدمتها مي صليب، مسؤولة التدريب باللجنة الأسقفية للإعلام، والفريق المعاون لها.

تلا ذلك، محاضرة قدمتها مادونا ميلاد، المدرب المتخصص والمعتمد بالتسويق الإلكتروني حول "مفهوم وأدوات الذكاء الاصطناعي".

كما ألقى الأب بولس بباوي، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، محاضرة أخرى بعنوان "كيف أكون إنسانًا مسيحيًا حُرًا؟".

وفي الختام، قامت كشافة وادي النيل، المجموعة الرابعة بتنظيم بعض الفقرات الترفيهية للمشاركين في التكوين.