الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية

أكد الأسير الفلسطيني اكرم أبو بكر الذي طلق زوجته ليحررها وهو في سجنه والتي انتظرته 23 عاما ليزوجها في مصر، أنه لم يكن لدي امل في أن يتم الإفراج عني خاصة أنه استمر سجني لمدة 23 عاما، لذا اتخذت قرار بالإنفصال.

وقال كرم أبو بكر، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن زوجتي كانت ترفض فكرة الطلاق في البداية ولكن المرأة الفلسطينية هي رمز العطاء والإنسانية، وقرار الإنفصال عنها كان صعبا، لأنه كنت أفكر في حريتها.

وتابع الأسير الفلسطيني اكرم أبو بكر، أنه نحن موجودين في مصر أرض العراقة والأصالة، معلقا “أنا ممنون لأهل مصر على كرم الضيافة والشعب المصري عظيم ومناضل، وسنبقى ممتنين لكم على موقفكم الداعم للقضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن قضيتنا قضية وطن، والشعب الفلسطيني جميعا يعاني ثمن تمسكنا بالعزة والكرامة، مؤكدا أن الإحنلال الإسرائيلي بمثابة عصابات يقوم بممارسات بعيدة عن القانون الدولي.