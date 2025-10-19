قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية جسدت صمود الدولة أمام التحديات

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي  خلال الندوة التثقيفية الـ42 بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة ،مؤكداً ان الكلمة جاءت عميقة وشاملة وكاشفة لحجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية علي مدار العقود الماضية  ، حيث أكد الرئيس أن مصر قد مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام، ونشر الحقائق، وصون الدولة من حملات التضليل.


وأضاف" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، ان مصر منذ يناير 2011 وهي تواجه تحديات غير مسبوقة ،ولكن الشعب المصري يعي ما يحال ضد الدولة المصرية من مؤمرات تحاول النيل منها موضحا أن تأكيد الرئيس  على أن مصر اجتازت تحديات جسيمة بفضل الله ثم وعي أبنائها، يعكس إيمان القيادة السياسية بقوة الشعب المصري وصلابته في مواجهة الأزمات. 
وأكد " الكحيلي"  إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أعادت إلى الأذهان روح  انتصارات اكتوبر و التضحية مؤكداً  أن هؤلاء الأبطال هم من أعادوا العزة والكرامة لمصر، وأن تكريمهم في هذه المناسبة أن مصر لا تنسي أبنائها ومن  ورسالة إلى الأجيال الجديدة بضرورة الحفاظ على روح أكتوبر في العمل والعطاء والانتماء.


وأوضح " عضو مجلس الشيوخ" أن كلمة الرئيس السيسي اليوم عكست أن مصر داعم ومدافع عن القضية الفلسطينية طوال تاريخيها مشيراً إلى أن مصر  قيادة وحكومة وشعبا منذ احداث السابع من أكتوبر ،وهي ترفض مخطط التهجير القسري ،وان الحل هو إنهاء الحرب علي غزة حيث عاش الشعب الفلسطيني مأساة إنسانية غير مسبوقة   .      
وأشار عضو الشيوخ  أن قمة السلام بشرم الشيخ جاء بعد جهود كبيرة  بقيادة الرئيس السيسي ، والتحركات الدبلوماسية من أجل إنهاء تلك الحرب الاسرائيلية علي غزة بعد عامين ،من معاناة الشعب الفلسطينني وتابع  قائلاً: أن مصر داعم للقضية الفسطينية .


واختتم " الكحيلي" بالتأكيد على أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية، ويقف خلفها في مسيرة البناء والتنمية، مشيدًا بالدور الوطني للقوات المسلحة ودعمها الدائم لكل ما يحقق أمن واستقرار الوطن.

