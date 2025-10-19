ضبط عامل نظافة خدش براءة صغيرة داخل دورة مياه في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة في أحد الكافيهات، لاتهامه بالتعدي الجسدي على صغيرة أثناء دخولها دورة المياه داخل الكافيه.

ضبط عامل خدش براءة صغيرة في أكتوبر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر، يفيد بضبط عامل نظافة لقيامه بهتك عرض صغيرة داخل دورة مياه أحد المقاهي الشهيرة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة أمن الجيزة، إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء دخول صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات دورة المياه داخل أحد الكافيهات، قام عامل نظافة يبلغ من العمر 40 عاما بالتحرش بها.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.