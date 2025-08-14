بروتوكول تعاون لافتتاح «مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية» في رواندا

وقّعت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الخميس، مع الشيخ سندايغايا موسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية رواندا، بروتوكول تعاون لإنشاء «مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» بالعاصمة الرواندية كيغالي.

ويهدف المركز الجديد إلى خدمة الطلاب الروانديين الراغبين في تعلم اللغة العربية وربطهم بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الأزهر وأبناء القارة الإفريقية، وذلك في إطار رسالة الأزهر العالمية وحرصه على نشر اللغة العربية وترسيخ منهجه الوسطي المعتدل في القارة.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن هذا المركز سيمثل محطة جديدة في مسيرة الأزهر لدعم التعليم في أفريقيا، ويجسّد رؤيته في مد جسور التواصل العلمي والثقافي، وإتاحة فرص تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية وفق منهج الأزهري الوسطي.

وأوضحت أن المركز الجديد سيزوَّد بالمناهج التعليمية المطوَّرة التي أعدها الأزهر الشريف لتعليم العربية للناطقين بغيرها، تحت إشراف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، بما يضمن جودة المحتوى وتوحيد المعايير الدراسية، ويعزز كفاءة المخرجات التعليمية.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر إلى أن الأزهر الشريف افتتح خلال السنوات الأخيرة مراكز مماثلة في «جامبيا وتشاد وسيراليون»، استقبلت مئات الدارسين وشهدت تخريج دفعات جديدة من طلاب العربية والعلوم الإسلامية، ما يعكس الإقبال المتزايد على التعلم وفق المنهج الأزهري في أفريقيا.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزيز الحضور التعليمي والدعوي للأزهر الشريف في القارة الإفريقية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في نشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب.