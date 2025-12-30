قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
أخبار البلد

المنشآت الفندقية تنظم ورشة عمل تثقيفية بـ البحر الأحمر

محمد الاسكندرانى

تنظم غرفة المنشآت السياحية ورشة عمل تثقيفية وتعريفية بمحافظة البحر الأحمر يوم الأربعاء 14 يناير 2026، تستهدف الوصول بالمعلومة مباشرة إلى الفنادق الأعضاء، حيث تقرر انعقادها بالغردقة.

غرفة المنشآت الفندقية 


أوضح منشور صادر عن غرفة المنشآت الفندقية، أن ورشة العمل ستتضمن عرض الأنشطة والخدمات الفنية والمهنية التى قامت بها الغرفة خلال الفترة الماضية، بما يتيح لمسؤولين الفنادق الأعضاء بالغرفة الاطلاع عليها بصورة شاملة وعلى فرص الاستفادة المتاحة، بالإضافة إلى استعراض بروتوكولات التعاون والاتفاقات التي تم توقيعها مؤخراً وشرح سبل تعظيم الاستفادة بها.
 

جاء ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به الغرفة في رعاية مصالح الفنادق الأعضاء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بها، واستكمالاً لبروتوكولات التعاون التى أبرمتها الغرفة مع عدد من الكيانات التدريبية والتعليمية العالمية والمحلية.

وستتضمن الورشة، استعراض بروتوكولات التعاون مع جامعة كورنيل الامريكية، إحدى الجامعات الرائدة عالميًا في مجال إدارة الضيافة لتقديم برامج تدريبية متخصصة عبر الإنترنت بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية بالفنادق بسعر خاص لأعضاء الغرفة.
 

وتشمل الورشة، عرض بروتوكول تعاون مع مؤسسة "سوميت اديكشن"، والتى تضم اثنين من أعرق مؤسسات التعليم الفندقي في العالم، "معهد جوليون السويسري – معهد لا روش السويسري، بتخفيضات حصرية لأعضاء الغرفة تصل إلى 60% من قيمة الأسعار المعلنة للتسجيل في البرامج التدريبية المقدمة من خلال المؤسسة في عدد من المسارات التخصصية التى تلبي احتياجات مختلف الإدارات والأقسام الفندقية.
 

وأوضحت الغرفة وفقاً لمنشورها، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة " المدير العام القادم لمصر 2026" ، وهى مبادرة تنافسية مرموقة مقدمة من مؤسسة " سوميت اديكشن"، تشمل جوائز متمثلة في منحًا دراسية مميزة للفائزين، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع منصة "لوبستير لنك" والذى يتيح برامج تدريبية تخصصية عبر الإنترنت لكافة مستويات العاملين، بدءاً من المستويات الأساسية الإشرافية بدون تحمل أى تكاليف مالية على الفنادق الأعضاء.
 

وشرح منشور الغرفة،  سبل الاستخدام الأمثل لمنصة حجز التدريب التى أطلقتها الغرفة مؤخراً لمكينة عملية حجز البرامج التدريبية التى تنظمها الغرفة، بالإضافة إلى شرح لآليه استخدام منصة التدريب الخاصة بوزارة السياحة "إيجي تاب" والاستفادة من المحتوي التدريبي عليها.

