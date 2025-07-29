انطلاق أكبر خطة لرد الشيء لأصله في دمياط

أعلنت مديرية الطرق برئاسة المهندس طارق بدوى، عن بدء تنفيذ أكبر خطة لرد الشئ لأصله، تشمل تنفيذ أربع عمليات موزعة على مراكز ومدن المحافظة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه. وتستهدف الخطة عدداً من الطرق الحيوية من ضمنها الطرق التى لم تشملها خطة الرصف ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر سعد. وبعض الطرق فى باقى مراكز المحافظه

هذا وتشمل الخطة الطرق التالية طريق أم الرزق ، طريق أبو عياد – السلسول ،طريق كفر شحاته – البدراوي ، طريق أبو راشد – المحمدية ، طريق المقطع ، طريق عزبة 1 – الإسماعيلية

كما تتضمن الخطة أيضاً طريق عزبة الجندي – العزازمة ، طريق حجاجة – السرايا ، طريق الغنيمية – العزازمة ، طريق كرم – ورزوق

هذا ويتم استخدام تقنيات حديثة لأول مرة بدمياط من خلال استخدام مواد إعادة التدوير مع الإضافات على البارد، في أعمال الترميم وإصلاح القطوعات والمسارات الناتجة عن مشروعات المرافق، بما يضمن جودة أعلى وتوفيراً في التكلفة والوقت.