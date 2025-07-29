متحدث الكهرباء: دفعنا بـ65 مولدا متنقلا على مدار اليوم لتأمين التيار الكهربائي

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم توفير التيار الكهربائي لكافة المناطق الرئيسية والاستراتيجية بمنطقة الجيزة، مشيرًا إلى أن الكهرباء عادت مرة أخرى، وتم اتخاذ قرار بتوفير مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب، حيث أصبحت الكهرباء متوفرة وتغذي المناطق بنطاق عمل المحطة.

وأكد متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم الدفع بـ65 مولدًا كهربائيًا متنقلًا على مدار اليوم لتأمين التيار الكهربائي، بجانب تأمين مصدر إضافي حتى لا تتكرر الأزمة مجددًا، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إضافة مصدر التغذية الجديد قبل منتصف الليل، منعًا لعودة هذا المشهد مرة أخرى.

وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن هناك خطة صيانة دورية تتم بطول الجمهورية، إلى جانب نمط تشغيل جديد وتحسين لجودة التغذية، وهو ما انعكس على جودة عمل المحطات، وأوضح أن صيانة محطات الكهرباء تتم وفق جداول ومواعيد مسبقة، وتشمل صيانة استباقية ولاحقة.

وتابع: “وزير الكهرباء كان حاضرًا خلال فترة إصلاح العطل الرئيسي في محطة محولات جزيرة الدهب، وهو من أصحاب النظريات العملية في العمل الميداني، وقد شهدت أعمال الإصلاح جهودًا كبيرة من جانب الوزارة، وتم اتخاذ خطوات فعلية لمنع تكرار هذا العطل مستقبلاً".