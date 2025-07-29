وزير الكهرباء يتابع لحظة انتهاء مد كابلات الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب

انتهت الفرق الفنية من مد كابلات جهد 66 بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، حيث تم مد كابلين بطول كيلو و 290 متر ،و الكابل الثالث و الأخير بطول 614 متر

و أوضح مصدر بالكهرباء لـ صدى البلد أن الفرق الفنية بدأت فى أعمال اللحام الخاصة بالدائرة الاولى بمحطة محولات جزيرة الذهب و الدائرة الثانية بمحطة محولات الهرم لتنتهى أزمة الانقطاعات بالجيزة.

وتابع المصدر أن وزير الكهرباء يتابع لحظة بلحظة أعمال مد الكابلات وقد تواجد في موقع الأعطال أكثر من ثلاث مرات على مدى اليوم حتى انه غادر لمطار القاهرة بعد علمه بوجود عطل فني أدى إلى فصل التيار ثم عاد مرة أخرى لموقع الأعطال الخاصة بمحطة محولات جزيرة الذهب لمتابعة انتهاء مد الكابلات استعدادا لإطلاق التيار الكهربائى

و أكد المصدر أنه من المتوقع أن يتم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات جزيرة الذهب و الهرم خلال الساعات القليلة القادمة.

و كانت وزارة الكهرباء أعلنت في بيان رسمي عصر اليوم الاربعاء، أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، حيث تم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.