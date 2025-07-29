متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت 39400 ميجا وات .. والشبكة قادرة على الاستيعاب

أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجمالي الحمل الأقصى على الشبكة بلغ 39400 ميجا وات، موضحًا أن هذا الرقم لم يحدث من قبل في الشبكة الموحدة، حيث كان أقصى حمل خلال العام الماضي 38 ألف ميجا وات، وهو ما يعكس قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة في الأحمال.

وأوضح متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الأعطال واردة، وتم التعامل مع عطل فني وقع أول أمس على الكابل الرئيسي بجزيرة الدهب، حيث تم فصل التيار الكهربائي نتيجة لهذا العطل، ثم جرى التدخل والعمل على مسارين بعد التأكد من وجود خلل بالكابل، ليتم إصلاحه، إلا أن العطل عاد مجددًا، وتم الانتهاء منه نهائيًا بعد ذلك.

وشدد متحدث الكهرباء، على أن إصلاح الكابل المغذي جرى لتقليل العبء، والعمل على توفير مصدر تغذية إضافي مستمر لمحطة المحولات، حتى لا يعود هذا العطل مرة أخرى ولا تتكرر الواقعة ذاتها، مشددًا على أنه لا توجد أي مشاكل في الكهرباء بطول الجمهورية، وأن التيار مستقر ومستمر.