قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحل أزمة تلوث مصرف المحيط .. محطة معالجة جديدة بالمنيا خلال أسابيع
الخارجية: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ترامب: غزة بحاجة للطعام وسنعمل مع إسرائيل على مراكز التوزيع
"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية
فرنسا تعتزم بدء إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة خلال أيام
هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يجيب
في طريقه للبيت.. رمضان صبحي يغادر مركز أبو النمرس بعد سداد 100 ألف جنيه كفالة
السيطرة على حريق بغرفة ماكينات سفينة حاويات جنوب حقل الحمد برأس غارب
أحمد ربيع: اللعب للزمالك كان حلمًا.. وسأقاتل لإسعاد الجماهير
شيري تطلق 5 طرازات جديدة دفعة واحدة بالسوق المصري
عاصم الجزار: لولا استثمار الدولة بالعلمين الجديدة لما شهدنا الطفرة برأس الحكمة
مصر تعزز جهودها الإنسانية في غزة بمبادرات واسعة ومساعدات مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء للمواطنين: إصلاح العطل بمحطة جزيرة الدهب

الكهرباء
الكهرباء
هاني حسين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة،  منصور عبد الغني، إن الفرق الفنية نجحت في إصلاح العطل الرئيسي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة الجيزة، موضحًا أن العطل كان في أحد كابلات التغذية بمحطة محولات جزيرة الدهب.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغني أنه تم التعامل مع العطل وربط الكابل المتضرر على المحطة وإعادة توصيل الجهد الكهربي، لافتًا إلى أن المحطة بدأت العمل بالفعل، ويجري تشغيلها بنسبة تصل إلى نحو 70% من طاقتها.

وأشار إلى أنه، ومنذ الصباح، تم توجيه الطاقة المتوفرة إلى المناطق الحيوية مثل محطات المياه والمرافق الاستراتيجية، إلى جانب الدفع بنحو 65 مولدًا كهربائيًا متنقلاً لتعزيز التغذية في هذه المناطق وتخفيف الضغط عن المواطنين.

وأضاف عبد الغني أنه تم أيضًا إصلاح الكابل رقم 2، والعمل كان يسير على مسارين متوازيين: الأول إصلاح العطل، والثاني تأمين مصدر تغذية إضافي لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا، مؤكدًا أن أعمال تركيب الكوابل الخاصة بهذا المصدر الإضافي انتهت بالفعل، وتم تمريرها أسفل خطوط السكك الحديدية، ويجري حاليًا اختبارها تمهيدًا لتشغيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وردًا على ما أثير بشأن تأخر المعالجة رغم شكاوى سابقة من سكان المنطقة تعود لأكثر من عام، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية واضحة، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو ضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة في المناطق الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الموارد المائية، لضمان استمرار عمل محطات المياه.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح الجذري للمشكلة، مشيرًا إلى أن التغذية الكهربائية ستعود بشكل مستقر وآمن خلال ساعات.

الكهرباء جزيرة الذهب الجيزة الكهرباء في الجيزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

تنسيق 2025.. علمي وأدبي بنين وبنات جامعة الأزهر

الثانوية الأزهرية

رابط تظلمات الثانوية الأزهرية.. اضغط هنا لتقديم الطعون

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يُفتي.. والفتوى تحتاج لعقل راجح

بالصور

يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

مسكنات الألم الطبيعية تغنيك عن الأدوية.. بدون آثار جانبية

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

أشرف زكي ومواهب المعهد العالي للفنون المسرحية ضيوف معكم منى الشاذلي.. الخميس

أشرف زكي
أشرف زكي
أشرف زكي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد