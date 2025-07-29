الكهرباء للمواطنين: إصلاح العطل بمحطة جزيرة الدهب

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، منصور عبد الغني، إن الفرق الفنية نجحت في إصلاح العطل الرئيسي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة الجيزة، موضحًا أن العطل كان في أحد كابلات التغذية بمحطة محولات جزيرة الدهب.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الغني أنه تم التعامل مع العطل وربط الكابل المتضرر على المحطة وإعادة توصيل الجهد الكهربي، لافتًا إلى أن المحطة بدأت العمل بالفعل، ويجري تشغيلها بنسبة تصل إلى نحو 70% من طاقتها.

وأشار إلى أنه، ومنذ الصباح، تم توجيه الطاقة المتوفرة إلى المناطق الحيوية مثل محطات المياه والمرافق الاستراتيجية، إلى جانب الدفع بنحو 65 مولدًا كهربائيًا متنقلاً لتعزيز التغذية في هذه المناطق وتخفيف الضغط عن المواطنين.

وأضاف عبد الغني أنه تم أيضًا إصلاح الكابل رقم 2، والعمل كان يسير على مسارين متوازيين: الأول إصلاح العطل، والثاني تأمين مصدر تغذية إضافي لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا، مؤكدًا أن أعمال تركيب الكوابل الخاصة بهذا المصدر الإضافي انتهت بالفعل، وتم تمريرها أسفل خطوط السكك الحديدية، ويجري حاليًا اختبارها تمهيدًا لتشغيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وردًا على ما أثير بشأن تأخر المعالجة رغم شكاوى سابقة من سكان المنطقة تعود لأكثر من عام، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية واضحة، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو ضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة في المناطق الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الموارد المائية، لضمان استمرار عمل محطات المياه.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح الجذري للمشكلة، مشيرًا إلى أن التغذية الكهربائية ستعود بشكل مستقر وآمن خلال ساعات.