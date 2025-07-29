مصدر بالكهرباء: 3 ساعات ويتم إطلاق التيار على الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب

كشف مصدر بوزارة الكهرباء أن الفنين التابعين للمقاول الخاص المنفذ لأعمال الإصلاح بالخط الاحتياطى يواصلون مد كابلات جهد 66،

وتابع المصدر أنه باقي حوالي ساعة ويتم الانتهاء من مد الكابلات الجديدة ثم يبدأ الفنيين بلحام الكابلات ثم يتم اختبار الكابلات ويتم بعد ذلك إطلاق التيار، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق ساعتين الي ثلاث ساعات.

و كانت وزارة الكهرباء أعلنت اليوم في بيان رسمي أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع.

وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.