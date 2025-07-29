كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية بسداد فاتورة الكهرباء باستخدام الموبيل، تماشيا مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

فاتوره

كيفية دفع فاتورة الكهرباء

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتوفير منظومة رقمية متكاملة تتيح للمشتركين دفع فواتير الكهرباء والاستعلام عنها إلكترونيا، دون الحاجة للتوجه إلى مقار شركات التوزيع.

خدمات إلكترونية لتسهيل سداد فواتير الكهرباء

تعمل وزارة الكهرباء على تطوير قنوات الدفع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إجراءات الدفع، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتنظيم عمليات التحصيل بشكل أكثر كفاءة.

وتأتي هذه الجهود أيضا في إطار مكافحة التعديات وسرقات التيار الكهربائي، حيث تتيح المنظومة الجديدة توثيق عمليات الدفع إلكترونيا وتوفير وسائل رقابية فعالة.

وتشمل هذه القنوات الموقع الرسمي للوزارة، المحافظ البنكية الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يمنح المواطنين مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لهم.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن لأي مشترك سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عبر الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

2.اختيار قسم الخدمات الإلكترونية

3.الضغط على خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4.تحديد المحافظة التابع لها العداد

5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام

6.كتابة الاسم المسجل على العداد

7.الضغط على زر استعلام لمعرفة قيمة الفاتورة

8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة وإتمام عملية السداد

أبرز وسائل سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطنين من سداد فاتورة الكهرباء بكل سهولة عبر الهاتف المحمول، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM

الدفع من خلال أكثر من 10 آلاف ماكينة موزعة في جميع أنحاء الجمهورية

الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

يتيح دفع الفواتير إلكترونيا دون الحاجة لمغادرة المنزل

منافذ التحصيل المعتمدة

تشمل أكثر من 60 ألف نقطة تحصيل مثل مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان وغيرها

نقاط فوري

أكثر من 120 ألف منفذ تغطي جميع المحافظات لإتمام عمليات الدفع بسهولة

المحافظ البنكية الإلكترونية

مثل محافظ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الأول

محافظ شركات الاتصالات

تشمل خدمات الدفع عبر تطبيقات Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، وWE Pay

تطبيقات الدفع الإلكتروني

أبرزها تطبيق My Fawry المتاح على متجر Google Play ومتجر App Store