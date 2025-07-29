نتنياهو يهاجم ستارمر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس

شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد إعلان الأخير نيته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية بحلول سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتغيير الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمكتبه على منصة X باللغة الإنجليزية:

"ستارمر يكافئ إرهاب حماس الوحشي ويعاقب ضحاياه – إن إقامة دولة جهادية على حدود إسرائيل من شأنه أن يعرض أمن المنطقة للخطر اليوم، وعلى المدى البعيد سيهدد حتى بريطانيا نفسها. إن استرضاء الإرهابيين الجهاديين خطوة تفشل دائما، وستخيب آمالكم أيضا – ولن يحدث".

من جانبها قالت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء بريطانيا: أن ستارمر أوضح لنتنياهو أن وضع غزة لا يطاق وأن وصول الإغاثة بات أكثر إلحاحا".