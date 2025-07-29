هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء: يجوز لكن بشرط واحد

هل النوم على جنابة حرام؟ كثيرا ما يدور هذا التساؤل بين الناس ويكثر حوله الجدل من حيث الحرمانية، لذا كشفت دار الإفتاء المصرية في إطار دورها بتوعية الناس بالأحكام الفقهية، عن حكم النوم على جنابة وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال.

هل النوم على جنابة حرام؟

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص الجُنب سواء رجل أو امرأة النوم على جنابة دون اغتسال أو حتى وضوء، وإن كان خلاف الأفضل، مشيرًا إلى أنه لا حرمة في النوم على جنابة ولكن بشرط واحد.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو بالصفحة الرسمية دار الإفتاء أن النوم على جنابة جائز، وإن كان الاغتسال منها هو الأفضل، وإن لم يغتسل الجُنب فالخطوة التالية في الأفضلية أن ينام على وضوء، منوهًا بأنه إذا نام الشخص الجُنب دون أن يغتسل من الجنابة أو حتى يتوضأ فلا وزر عليه.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا حُرمة في هذه الحالة، ولكن كل هذا بشرط أن يكون هذا الجُنب قد أدى كل الصلوات المكتوبة قبل الجنابة، وليس عليه صلوات ، فهنا النوم على جنابة بهذه الحالة لا يؤثر ولا يجعله قد ترك صلاة من الصلوات.

حكم من ينام على جنابة

وكانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قالت إنه فيما ورد بنصوص السُنة النبوية الشريفة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أوصى بالمبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع.

ونوهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بأنه يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءا كوضوئه للصلاة.

وأشارت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إلى قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة) ، مستشهدة بما ورد عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.