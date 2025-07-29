محافظ دمياط يتفقد المجمعات الخدمية بكفر سليمان وكفر المنازلة

قام الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بجولة ، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقريتى كفر سليمان وكفر المنازلة ، وبدأ الزيارة بمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين

كما تفقد الأقسام الخاصة بالخدمات المختلفة، و تابع كافة التجهيزات وأكد على ضرورة تشغيل تلك الأقسام والعمل كمنظومة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي القريتين

هذا وقد تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بقرية كفر المنازلة الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات المبادرة وتابع سير العمل بها ، لتقديم الخدمات للمزارعين والمربين.

وعلى صعيد آخر وبقرية كفر سليمان،، تابع " محافظ دمياط " الاعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة ضمن مشروعات المبادرة، حيث اطلع على خطط التنفيذ ووجه بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال وتجهيز وتشغيل الوحدة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية