نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

اختتمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي بمدينة أبو المطامير التابعة لإيبارشية البحيرة، نهضة الشهيد أبانوب.

قانون الإيمان النيقاوي

وحملت النهضة عنوان "قانون الإيمان النيقاوي" لهذا العام، تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني، وذلك بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

حيث صلى نيافته صلوات عشية العيد وطيّب رفات الشهيد شفيع الكنيسة ورفات الشهيدة مارينا، والتي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهادها في الثالث والعشرين من شهر أبيب.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون قداس عيد الشهيد أبانوب بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١٤ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وكرّم نيافته طلبة وطالبات الثانوية العامة والفنية وخريجي المرحلة الجامعية من أبناء الكنيسة.

وعلى هامش احتفالات الكنيسة التقى نيافته بعدد من الآباء كهنة كنائس أبو المطامير لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية.