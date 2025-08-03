محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ في عدة مدارس

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عدد من المقار الانتخابية، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال يومي الاقتراع، وقد شملت جولة المحافظ تفقد عدد من اللجان الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة دمنهور، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس.

واستهلت المحافظ الجولة بمتابعة اللجنة العامة بمجمع دمنهور الثقافي، وكذا لجان مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، ومدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، بالإضافة لتفقد سير لجنة مركز إعداد القادة بدوران جلال قريطم.

وخلال جولتها، أكدت المحافظ أن جميع اللجان تم إعدادها وتجهيزها بالكامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، تضم 633 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والأمان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، عبر تجهيز أماكن انتظار مناسبة ومظلة، وتهيئة مداخل ومحيط اللجان بالشكل اللائق.

كما وجهت المحافظ باستمرار أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق داخل وحول المقار الانتخابية، وتكثيف المرور الميداني للتأكد من جاهزية الأثاث، الإنارة، التهوية، والمرافق الصحية، فضلًا عن توفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وشددت على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن، لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو طوارئ.