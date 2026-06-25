ياسمين عز عن تراجع أسعار الذهب: «فرصة للراغبين في الخطوبة والزواج»

علّقت الإعلامية ياسمين عز على التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، معربة عن دهشتها من حجم الانخفاض، ومؤكدة أن هذا التراجع يمثل فرصة جيدة للراغبين في الارتباط والزواج.

أسعار المعدن الأصفر

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إنها لم تكن تتوقع هذا التراجع في أسعار المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن الذهب سجل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته السابقة.

وأضافت أن تراجع الأسعار يفتح الباب أمام الشباب الذين كانوا يؤجلون خطوة الخطوبة أو الزواج بسبب ارتفاع تكلفة الشبكة، مؤكدة أن الفرصة أصبحت مناسبة لشراء بعض المشغولات الذهبية أو الجنيهات الذهبية وتقديمها كهدايا للخطوبة.

أهم وسائل الادخار

وأشارت إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم وسائل الادخار والاحتفاظ بالقيمة، مؤكدة أن كثيرين يعتبرونه «زينة وخزينة» في الوقت نفسه، سواء ارتفعت أسعاره أو انخفضت.

التخلي عن الذهب

وأكدت الإعلامية أن تراجع الأسعار لا يعني التخلي عن الذهب أو الإسراع في بيعه، موضحة أن من احتفظ به خلال فترات ارتفاع الأسعار لن يكون من المنطقي أن يفرط فيه بعد انخفاضه.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الانخفاض الحالي قد يمثل فرصة مناسبة لمن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار لإتمام خطوة الارتباط، داعية الشباب إلى استغلال هذه الفترة إذا كانت تكلفة الذهب تمثل عائقًا أمام إتمام الخطوبة أو الزواج.