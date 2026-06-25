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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل تاني.. الذهب يفقد 15 جنيه جديدة في تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 25-6-2026.

الذهب يتراجع

واستمر تراجع سعر الذهب لينخفض بمقدار 15 جنيها جديدة مع منتصف تعاملات اليوم.

سعر الذهب في مصر

ووصل حجم تراجع سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي الآن إلي 332 جنيهًا في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر  جرام الذهب 5685 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6497 جنيها للشراء و 6394 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5955 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5685 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4872 جنيها للشراء و 4795 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 45.48 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

ووصل سعر أوقية الذهب إلي4019 دولار للشراء و4018 دولار للبيع.

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