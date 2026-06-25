سعر الذهب اليوم الخميس 25-6-2026.. والشعبة تزف خبرا سارا للمقبلين على الزواج

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، حالة من الاستقرار، وذلك بعد الانخفاض الذي سجله عيار 21 خلال تعاملات أمس، حيث تراجع بنحو 60 جنيها، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في محلات الصاغة.

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من المتعاملين في السوق لأي تحركات جديدة في أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباطه المباشر بالأسعار العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 6605 جنيهات للجرام، ليواصل استقراره عند مستويات مرتفعة نسبيًا باعتباره الأعلى من حيث درجة النقاء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس نحو 5780 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وتتم إضافة قيمة المصنعية على هذا السعر، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا لكل جرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4955 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار من الخيارات الشائعة في بعض المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 46800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويتغير سعره وفقًا لتحركات سعر الجرام في السوق.

شعبة الذهب تزف خبر سار للمقبلين علي الزواج

أكد المهندس هاني ميلاد أن سوق الذهب يشهد في الفترة الحالية حالة من التقلبات الواضحة على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تأثره بالظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة.

وأوضح أن هذه العوامل تؤدي إلى تحركات سريعة في الأسعار بين الصعود والهبوط، ما يجعل السوق في حالة عدم استقرار نسبي خلال الفترة الحالية.

فرصة قوية للشراء وليس البيع

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، شدد ميلاد على أن الفرصة الحالية تُعد مناسبة للشراء أكثر من البيع.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب خلال هذه المرحلة قد يكون خيارًا جيدًا على المدى المتوسط والطويل، في ظل التذبذب الحالي في الأسعار.

تراجع عالمي بعد قمم تاريخية

أوضح رئيس شعبة الذهب أن المعدن النفيس سجل مستويات قياسية عالمياً في يناير الماضي عند نحو 5600 دولار، قبل أن يشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الذهب فقد نحو 7% من قيمته عالميًا منذ بداية العام 2026، نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وسياسات الاقتصاد الدولي.

انخفاض الجنيه الذهب محليًا

وعلى الصعيد المحلي، أشار هاني ميلاد إلى أن سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل نحو 45.6 ألف جنيه، بعدما كان يقترب في يناير 2026 من مستوى 60 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذا التراجع يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السوق المحلي بالتوازي مع التحركات العالمية.

توقعات بعودة الارتفاع

وأكد رئيس شعبة الذهب أن الذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن التحركات السلبية مؤقتة.

ودعا المواطنين إلى التفكير في الاستثمار طويل الأجل في الذهب، لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين، للاستفادة من موجات الصعود المستقبلية.

إقبال متزايد على الشراء

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود إقبال ملحوظ على شراء الذهب داخل السوق المحلي في الوقت الحالي، معتبرًا أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.