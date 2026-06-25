قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الأسرة الجديد.. من يتحمل نفقة المطلقة والأرملة والأبناء؟
الرئيس السيسي يطالب بدعم دولي أكبر لمصر في ملف اللاجئين
أرقام نيمار في أول ظهور بكأس العالم مع البرازيل ضد إسكتلندا
الرئيس السيسي: مصر نموذج مسئول في استضافة اللاجئين رغم التحديات الاقتصادية
السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد
تحول إلى ركام.. انهيار فندق من 10 طوابق بسبب زلزال فنزويلا
أحمد السبكي: رضا المواطن يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل خسائره مع صعود الدولار وتزايد رهانات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

الذهب
الذهب
أ ش أ

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الآسيوية اليوم، الخميس، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر، في ظل صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بمواصلة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهو ما أضعف الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3,970.47 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3,990.90 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد هبط، أمس الأربعاء، دون المستوى النفسي البالغ 4,000 دولار للأوقية لأول مرة منذ نوفمبر 2025.

وبذلك، يكون المعدن الأصفر قد فقد ما يقرب من 30% من قيمته مقارنة بمستواه القياسي البالغ 5,595.46 دولارًا للأوقية، الذي سجله في يناير.

وجاء هذا التراجع في وقت استقر فيه الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 13 شهرًا، بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، مدعومًا بتزايد رهانات المستثمرين على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب الثلث لرفع أسعار الفائدة في يوليو، واحتمالًا يبلغ 66% لتنفيذ تشديد نقدي بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، بينما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة حديثة: “يعكس ضعف الذهب مدى تحول تركيز الأسواق من الطلب على الملاذات الآمنة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية”.

كما يعكس التراجع الأخير إعادة تقييم أوسع للطلب على الملاذات الآمنة، إذ أسهم تراجع المخاوف الجيوسياسية، بعد إحراز تقدم في جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، في تقليص جزء من علاوة المخاطر التي دعمت الذهب في وقت سابق من العام.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.7% إلى 56.44 دولار للأوقية، بعدما هبطت بأكثر من 6% في الجلسة السابقة.

وأضاف محللو بنك آي إن جي: “ورغم أن سوق الفضة لا يزال مرشحًا لتسجيل عجز في المعروض، فإن بعض أقوى محركات الطلب أصبحت أقل دعمًا للأسعار”.

كما انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1,561.60 دولارًا للأوقية، بعد تراجعها بنسبة 4.5% خلال تعاملات أمس.

الدولار الأمريكي الذهب سعر الذهب البلاتين أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيطاليا: زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب كامبي فليجري

فنزويلا

أمريكا تتعهد بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا عقب زلزالين مدمرين

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في جنوب لبنان

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد