الذهب يواصل خسائره مع صعود الدولار وتزايد رهانات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الآسيوية اليوم، الخميس، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر، في ظل صعود الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بمواصلة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وهو ما أضعف الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3,970.47 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3,990.90 دولارًا للأوقية.

وكان الذهب قد هبط، أمس الأربعاء، دون المستوى النفسي البالغ 4,000 دولار للأوقية لأول مرة منذ نوفمبر 2025.

وبذلك، يكون المعدن الأصفر قد فقد ما يقرب من 30% من قيمته مقارنة بمستواه القياسي البالغ 5,595.46 دولارًا للأوقية، الذي سجله في يناير.

وجاء هذا التراجع في وقت استقر فيه الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له في 13 شهرًا، بعد 6 جلسات متتالية من المكاسب، مدعومًا بتزايد رهانات المستثمرين على احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب الثلث لرفع أسعار الفائدة في يوليو، واحتمالًا يبلغ 66% لتنفيذ تشديد نقدي بحلول سبتمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، بينما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا.

وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة حديثة: “يعكس ضعف الذهب مدى تحول تركيز الأسواق من الطلب على الملاذات الآمنة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية”.

كما يعكس التراجع الأخير إعادة تقييم أوسع للطلب على الملاذات الآمنة، إذ أسهم تراجع المخاوف الجيوسياسية، بعد إحراز تقدم في جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، في تقليص جزء من علاوة المخاطر التي دعمت الذهب في وقت سابق من العام.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.7% إلى 56.44 دولار للأوقية، بعدما هبطت بأكثر من 6% في الجلسة السابقة.

وأضاف محللو بنك آي إن جي: “ورغم أن سوق الفضة لا يزال مرشحًا لتسجيل عجز في المعروض، فإن بعض أقوى محركات الطلب أصبحت أقل دعمًا للأسعار”.

كما انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1,561.60 دولارًا للأوقية، بعد تراجعها بنسبة 4.5% خلال تعاملات أمس.