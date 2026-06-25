الذهب يتراجع في السعودية.. عيار 21 يفقد 8 ريالات خلال 48 ساعة

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، عند مستوياتها المسجلة أمس، الأربعاء، وذلك عقب موجة تراجعات شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.



مكاسب تتآكل



ورغم حالة الاستقرار الحالية، ما زالت أسعار الذهب أقل من أعلى مستوياتها المسجلة مطلع الأسبوع، بعدما فقدت مختلف الأعيرة جزءًا من المكاسب التي حققتها خلال الأيام الماضية.



ذروة الأسبوع



وسجل الذهب أعلى مستوياته الأسبوعية يوم الاثنين 22 يونيو، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال اليومين التاليين، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.



خسائر عيار 21



وفقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 8.25 ريال خلال 48 ساعة فقط، بعدما انخفض من 442.26 ريال إلى 434.01 ريال، في واحدة من أكبر التراجعات المسجلة خلال الأسبوع الجاري.



تراجع عيار 24



كما هبط سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 9.42 ريال، لينخفض من 505.43 ريال إلى 496.01 ريال، مواصلًا خسائره بعد موجة الصعود التي شهدها مطلع الأسبوع.



انخفاض الجنيه



وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 65.95 ريال مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال الأسبوع، ليعكس استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس في الأسواق.



الأسعار الحالية



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 496.01 ريال، فيما بلغ عيار 21 نحو 434.01 ريال، وعيار 18 نحو 372.01 ريال، بينما سجل عيار 14 نحو 289.34 ريال.

كما بلغت قيمة أوقية الذهب 15427.73 ريال، وسجل الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 3472.09 ريال.