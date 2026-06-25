قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم (تعرف على الشروط)
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي بالمنامة التطورات الإقليمية والدولية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
هل صام النبي يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب
مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال
مفاجأة غير سارة .. من هو منافس المغرب في كأس العالم 2026؟
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني
الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون
هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: أي اتفاق مع إيران سيراعي أمن الحلفاء في الخليج
مظهر شاهين : كأس العالم ليس منصة للترويج للمثلية المرفوضة دينًا وأخلاقًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب
الذهب
رحمة سمير

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما انعكس بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية.

تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع سعر الجرام إلى أقل من 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض جاء عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وما تضمنه من رسائل بشأن التعامل مع معدلات التضخم.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

الذهب العالمي يفقد أكثر من 200 دولار

وأوضح فرج أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعت بأكثر من 200 دولار، متأثرة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

الأسواق تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية يوميًا

وأشار خبير صناعة الذهب إلى أن البورصات العالمية تتعامل بصورة يومية مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن أسعار الذهب تتحدد وفقًا لحركة الأسواق العالمية ومستجدات الاقتصاد الدولي، وهو ما يجعل المعدن النفيس شديد التأثر بأي قرارات أو مؤشرات اقتصادية جديدة.

سعر الذهب

حالة من عدم الاستقرار في الأسواق

وأضاف أن أسعار الذهب والعملات تعكس حاليًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تحركات متباينة في الأسواق بين الارتفاع والانخفاض وفقًا للمعطيات الجديدة.

الذهب يسجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعا مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تأتي تحركات أسعار الذهب بالتزامن مع متابعة المستثمرين لقرارات وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الاقتصادية الدولية.

أسعار الذهب الذهب التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

مجلس الوزراء

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن العمل عن بُعد كل أسبوع.. تفاصيل

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

خطر على الصحة العامة.. حملة تموينية تسقط مصنع عصائر وآيس كريم غير مرخص في الفيوم

أحمد المسلمانى

أسرة أحمد المسلماني: أول يوم هنام من 13 شهرًا بعد الحكم على المتهمين

البهاق

في يومه العالمي.. أبرز أسباب وأعراض مرض البهاق

بالصور

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد