هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما انعكس بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية.

تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع سعر الجرام إلى أقل من 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض جاء عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وما تضمنه من رسائل بشأن التعامل مع معدلات التضخم.

الذهب العالمي يفقد أكثر من 200 دولار

وأوضح فرج أن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعت بأكثر من 200 دولار، متأثرة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

الأسواق تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية يوميًا

وأشار خبير صناعة الذهب إلى أن البورصات العالمية تتعامل بصورة يومية مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن أسعار الذهب تتحدد وفقًا لحركة الأسواق العالمية ومستجدات الاقتصاد الدولي، وهو ما يجعل المعدن النفيس شديد التأثر بأي قرارات أو مؤشرات اقتصادية جديدة.

حالة من عدم الاستقرار في الأسواق

وأضاف أن أسعار الذهب والعملات تعكس حاليًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تحركات متباينة في الأسواق بين الارتفاع والانخفاض وفقًا للمعطيات الجديدة.

تأتي تحركات أسعار الذهب بالتزامن مع متابعة المستثمرين لقرارات وسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الاقتصادية الدولية.