أخبار التوك شو | استقرار الطقس والذهب والعملات.. إسرائيل تواصل استهدافها للأطفال الفلسطينيين.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

طقس الخميس.. شبورة صباحية ورطوبة مرتفعة والحرارة تلامس 41 درجة بجنوب الصعيد



تشهد البلاد اليوم الخميس 25 يونيو 2026 أجواءً صيفية حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق خلال ساعات الصباح الأولى وفقًا لما رصده صباح البلد.

شبورة مائية وسحب منخفضة على عدة مناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 25 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على مختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المواطنين وفقًا لما رصدة صباح البلد.

هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5645 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6451 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 4839 جنيهًا. كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 45160 جنيهًا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6451 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5645 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4839 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 45160 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو



شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المصرفية، خاصة مع أهمية أسعار العملات في حركة الاستيراد والتصدير والسفر وتحويلات المصريين بالخارج وفقا لما رصدة صباح البلد.

وتأتي أسعار العملات في البنوك بالتزامن مع استقرار نسبي في سوق الصرف، حيث يواصل الدولار الأمريكي التحرك في نطاقات محدودة، فيما حافظت العملات الأوروبية والعربية الرئيسية على مستوياتها الحالية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي عند:

49.56 جنيه للبيع.

49.66 جنيه للشراء.

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه بحركة التجارة الخارجية وأسعار السلع المستوردة.

اليورو الأوروبي يحافظ على مستوياته

سجل اليورو الأوروبي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، ليسجل:

56.24 جنيه للبيع.

56.36 جنيه للشراء.

ويعد اليورو من العملات الرئيسية المؤثرة في حركة الأسواق العالمية والتعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.

الرئيس السيسي: مصر نموذج مسئول في استضافة اللاجئين رغم التحديات الاقتصادية



أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تمثل نموذجًا مسئولًا في التعامل مع ملف اللاجئين، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين و500 ألف أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الدولة المصرية تحرص على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والمقيمين على أراضيها، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يعزز قيم التضامن الإنساني والدولي.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للحفاظ على التركيز خلال فترة الامتحانات



أكد الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، أهمية تنظيم الوقت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بروتين يومي منتظم يساعدهم على الحفاظ على التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات.

وأوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترات الراحة لا تقل أهمية عن المذاكرة، مؤكدًا أن التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 تسهم في تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز.

نصائح مهمة لمواجهة امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أهمية الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على النوم المتقطع أو السهر لساعات طويلة، لما له من تأثير سلبي على الاستيعاب والقدرة على تذكر المعلومات.

الإغاثة الطبية بغزة: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين



أكد مدير الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، اليوم الخميس، أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين.

وقال أبو عفش، في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار: "إن الاحتلال يستهدف فئات الأطفال بشكل دائم سواء بالقصف المباشر أو من خلال منع دخول الأدوية والغذاء، ما أدى إلى المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة الكاملة وانتشار الأمراض، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى قطاع غزة أو التقارير الصادرة عن المستشفيات".

وأضاف أن الاحتلال يستهدف المجتمع الفلسطيني والبنية الأساسية للأطفال بشكل خاص، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 21.800 طفل خلال فترة الحرب.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن وزارة الصحة أو المؤسسات المعنية بالأطراف الصناعية، أكدت أن حوالى 6 آلاف شخص تم بتر أطرافهم فى غزة، وأكثر من 25 % منهم من الأطفال الذين يحتاجون لأطراف صناعية وتأهيل مكثف.

الصحة: أكثر من 2.1 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن



أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن تستهدف تحسين جودة الحياة لمن تجاوزوا 65 عامًا.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بل تمتد لتشمل الوقاية والكشف المبكر، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية للمسنين.

خدمات طبية مجانية شاملة

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أشار عبد الغفار إلى أن المبادرة تقدم خدماتها مجانًا بالكامل، وتشمل الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر، وأمراض الكلى، وارتفاع الدهون، والأنيميا، وسوء التغذية.