قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإغاثة الطبية بغزة: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين

غزة
غزة
أ ش أ

أكد مدير الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، اليوم الخميس، أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين.

وقال أبو عفش، في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار: "إن الاحتلال يستهدف فئات الأطفال بشكل دائم سواء بالقصف المباشر أو من خلال منع دخول الأدوية والغذاء، ما أدى إلى المجاعة وسوء التغذية وضعف المناعة الكاملة وانتشار الأمراض، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى قطاع غزة أو التقارير الصادرة عن المستشفيات".

وأضاف أن الاحتلال يستهدف المجتمع الفلسطيني والبنية الأساسية للأطفال بشكل خاص، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 21.800 طفل خلال فترة الحرب.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن وزارة الصحة أو المؤسسات المعنية بالأطراف الصناعية، أكدت أن حوالى 6 آلاف شخص تم بتر أطرافهم فى غزة، وأكثر من 25 % منهم من الأطفال الذين يحتاجون لأطراف صناعية وتأهيل مكثف.

وتابع: "لكن فى ظل عدم قدرة النظام الصحى والأوضاع الصعبة فى المراكز الطبية، لا تستطيع المراكز فى قطاع غزة استقبال أكثر من 120 حالة سنويا"، مشددا على ضرورة وجود بدائل أخرى سواء بالسفر خارج القطاع أو توفير مراكز أخرى وزيادة عدد المتخصصين لتركيب الأطراف.

وأوضح مدير الإغاثة الطبية بغزة أنه خلال فترة الحرب التى وصلت لألف يوم كانت هناك معاناة كبيرة بسبب منع دخول التطعيمات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه منذ وقف إطلاق النار بدأ دخولها بشكل أفضل، ولكن الاحتلال يخلق الذرائع دائما لعدم إتمام العمليات الإغاثية بشكل كامل.

مدير الإغاثة الطبية بغزة محمد أبو عفش الاحتلال المنظمات الدولية المجتمع الفلسطيني غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش: الشهرة لا تختصر شخصيتي.. وأفضّل الاحتفاظ بأزماتي لنفسى

دراسة: البروكلي مع الليوسين قد يحدان من فقدان العضلات لدى كبار السن| كيف؟

دراسة: البروكلي مع الليوسين قد يحدان من فقدان العضلات لدى كبار السن| كيف؟

رئيس واتساب الجديد

هندي الجنسية ومارك معجب به.. من هو كونال شاه رئيس واتساب الجديد؟

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد