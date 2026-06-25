الرئيس السيسي: مصر نموذج مسئول في استضافة اللاجئين رغم التحديات الاقتصادية

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تمثل نموذجًا مسئولًا في التعامل مع ملف اللاجئين، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين و500 ألف أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن الدولة المصرية تحرص على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والمقيمين على أراضيها، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يعزز قيم التضامن الإنساني والدولي.

وشدد الرئيس على أن مصر لم تستخدم قضية اللاجئين يومًا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، بل تعاملت معها باعتبارها مسئولية إنسانية وأخلاقية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة.