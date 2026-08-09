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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 وإصابة 4 في حريق بالمنوفية.. والمعاينة الأولية: ماس كهربائي| صور

حريق اجهور
حريق اجهور

شهدت قرية أجهور الرمل بقويسنا حريقا في مصنع بيع وتعبئة مواد طلاء أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 وتم نقلهم للمستشفى.

 تلقى اللواء عبدالحليم إسماعيل إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا بوجود حريق داخل قرية أجهور الرمل التابعة لدائرة المركز وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية لمكان الواقعة.

تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف و7 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى قويسنا العام تحت الملاحظة وتم نقل 3 جثامين إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة.

وأثبتت المعاينة الأولية أن الحيق اشتعل بسبب ماس كهربائي داخل المصنع أدى إلى انفجار كبير بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال ووصل الحريق إلى سيارة نصف نقل كانت متوقفة أمام المصنع ما أدى إلى اشتعال النيران بها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية حريق قويسنا

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