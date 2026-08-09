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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتسلم عقد إشهار النادي الرياضي

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور سمير مكرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور حسن بدر، وكيل المديرية للشباب، لتسليم عقد إشهار نادي جامعة المنوفية للألعاب والأنشطة الرياضية، وذلك بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على إشهار النادي، في خطوة جديدة تعزز منظومة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالجامعة وتدعم توجه الدولة نحو تطوير الرياضة الجامعية. 

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن إشهار نادي جامعة المنوفية يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة الجامعة، وتتويجًا لجهودها الرامية إلى إنشاء كيان رياضي متكامل يستفيد منه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون وأسرهم، إلى جانب خدمة أبناء محافظة المنوفية والمجتمع المحيط.

وأوضح رئيس الجامعة أن النادي سيكون ناديًا رياضيًا واجتماعيًا وترفيهيًا متكاملًا، يضم المنشآت الرياضية التابعة للجامعة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، ويوفر بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب، وتنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم. 

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن رؤية الجامعة تستهدف إنشاء صرح رياضي متطور يضم ملاعب حديثة، وحمامات سباحة أوليمبية، وصالات رياضية مغطاة مجهزة بأحدث الإمكانات، بما يجعل النادي متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لمنسوبي الجامعة وأهالي المحافظة، فضلًا عن قدرته على استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية. 

وأضاف رئيس الجامعة أن نادي جامعة المنوفية يمكن أن يمثل إضافة مهمة للرياضة بالمحافظة، ويسهم في تعزيز مكانة الجامعة على خريطة السياحة الرياضية من خلال استضافة البطولات والفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي باعتبارها أحد المكونات الأساسية لبناء شخصية متكاملة للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن موافقة وزارة الشباب والرياضة على إشهار النادي تعكس الدعم الذي توليه الدولة للرياضة الجامعية، وتؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف خدمة الشباب وتنمية قدراتهم، موجهًا خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه وتعاونه في استكمال إجراءات إشهار النادي. 

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، والدكتور سمير مكرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والدكتور محمد سلامة، وكيل الرياضة بالمنوفية، والدكتور حسن بدر، وكيل المديرية للشباب، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم البنّاء في استكمال إجراءات إشهار النادي، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد روح الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة الشباب والارتقاء بالأنشطة الرياضية. 

وأوضح رئيس جامعة المنوفية أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل أنشطة النادي وفقًا للوائح المنظمة، وإعداد خطة متكاملة لتكوين فرق رياضية في مختلف الألعاب، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب للتدريب والمنافسة وتحقيق الإنجازات. 

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن إشهار النادي يأتي بالتزامن مع استعدادات جامعة المنوفية لاحتفالاتها باليوبيل الذهبي، ليكون أحد المشروعات التي تعكس ما تشهده الجامعة من تطوير شامل في بنيتها التحتية ومنظومة الأنشطة والخدمات، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب والرياضة يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن الجامعة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف بناء الإنسان وتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية نادي جامعة المنوفية يستلم عقود

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