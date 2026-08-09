سلسلة فعاليات متخصصة.. البنك العربى الأفريقى الدولي ينظم جلسة متخصصة حول تمويل التجارة

واصل البنك العربى الافريقى الدولى تنظيم فعالياته المتخصصة الداعمة لمجتمع الأعمال، من خلال جلسة تدريبية حول تمويل التجارة استهدفت أحد عملاء قطاع الشركات بالبنك وموظفيه، بهدف تعزيز المعرفة بأحدث الممارسات والحلول في هذا المجال انطلاقًا من رؤيته في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائه،.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك العربى الأفريقى الدولى لتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مالية وتجارية أكثر كفاءة، من خلال نقل الخبرات العملية وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.



وخلال الجلسة، استعرض نخبة من خبراء تمويل التجارة بـالبنك العربى الافريقى الدولى أحدث الحلول والأدوات المصرفية المتعلقة بتمويل التجارة، وآليات إدارة المعاملات التجارية، وأفضل الممارسات لإدارة المخاطر، بما يساعد الشركات على رفع كفاءة عملياتها التجارية، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.

وتعكس هذه الجلسة نهج البنك العربى الافريقى الدولى في تقديم قيمة مضافة لعملائه تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية، من خلال مشاركة المعرفة والخبرات المتخصصة، بما يدعم تطوير الأعمال ويعزز قدرة الشركات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

ويواصل البنك العربى الافريقى الدولى تنظيم سلسلة من الجلسات والبرامج التوعوية المتخصصة ضمن استراتيجية “Beyond Banking” التي تهدف إلى تقديم قيمة تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية عبر نقل المعرفة، وتوفير الخبرات المتخصصة، وتمكين الشركات من تحقيق نمو متواصل وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يرسخ مكانة البنك العربى الافريقى الدولى كشريك استراتيجي في مسيرة تطور أعمال عملائه.