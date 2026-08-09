ضبط سيارة نقل تُتلف أسفلت طريق في المنوفية وتغريم قائدها

تمكن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، من ضبط سيارة نقل يقوم صاحبها بغسلها مباشرة على طبقة الأسفلت بطريق "السرساوية" بمدينة منوف ، مما يتسبب في إتلاف وتآكل طبقات الرصف.

على الفور، وجّه رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وتحرير المحضر اللازم، فرضاً لسيادة القانون وحفاظاً على البنية التحتية للطرق التي تُنشأ لخدمة المواطنين.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة منوف المواطنين وقائدي المركبات ضرورة الحفاظ على الطرق العامة وعدم إتيان أي أفعال تضر بالمال العام أو تؤدي إلى إتلاف شبكة الطرق، مؤكدةً أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وستستمر الحملات الرقابية بشكل دوري لردع المخالفين.