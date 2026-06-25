بعد قرار الرئيس السيسي.. لماذا تبلغ زيادة المعاشات 15%؟ القانون يجيب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بـ زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات المقررة وفق القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، بنسبة 15%، كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

لماذا حددت الزيادة بنسبة 15%؟

يرجع تحديد نسبة الزيادة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديدًا المادة (35) من القانون، التي تنظم آلية الزيادة السنوية للمعاشات.

وتنص المادة على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تُزاد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على ألا تتجاوز الزيادة 15% كحد أقصى.

وبذلك فإن نسبة الـ15% ليست رقمًا استثنائيًا أو تقديريًا، وإنما تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون للزيادة السنوية في المعاشات، حتى في حال تجاوز معدل التضخم هذه النسبة.

كيف يتم تمويل الزيادة؟

بحسب القانون، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي قيمة الزيادة، بما يضمن استمرار صرف المستحقات لأصحاب المعاشات دون التأثير على حقوقهم التأمينية.

كما تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادات اللاحقة، وهو ما ينعكس بشكل تراكمي على قيمة المعاش في السنوات التالية.

حماية إضافية لأصحاب المعاشات

ألزم القانون كذلك بألا تقل قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، بما يوفر قدرًا أكبر من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

كما منح أصحاب معاش العجز الكامل المستديم والأبناء العاجزين عن الكسب إعانة إضافية للعجز تُقدر بنسبة 20% من قيمة المعاش والزيادة المستحقة، إذا ثبت احتياجهم إلى معاونة دائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياتهم اليومية، وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

ويأتي قرار زيادة المعاشات ضمن حزمة من السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين وأسرهم.