قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة «سي.بي.إس» الأمريكية : 60% من الأمريكيين يرون أن العمل العسكري ضد إيران لم يكن مبررًا
تراجعات سريعة.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت
حصول أكثر من 180 طالب علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية.. محافظ المنوفية يكلف بنشر أسمائهم وتكريمهم جميعًا
كلوب يمازح ميسي في عيد ميلاده: جعلتني مشهورًا بفضل عناق واحد
الرئاسة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن الضفة.. والاحتلال يستولي على أراض شمال رام الله والبيرة
برلماني: زيادة المعاشات 15% تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة المواطنين
روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور
طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة
خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس التأمينات يكشف تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة: 11.5 مليون مستفيد و70 مليار جنيه تكلفة إضافية

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رنا عبد الرحمن

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمنظومة المعاشات والتأمينات، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نحو 11.5 مليون مواطن سيستفيدون من الزيادة الجديدة، لافتًا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تبلغ نحو 70 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يكفل لأصحاب المعاشات زيادة سنوية يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام، على ألا تقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى 15%، مؤكدًا أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا للأجر التأميني وعدد سنوات الاشتراك في النظام التأميني.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليًا 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه اعتبارًا من يناير المقبل، بينما يصل الحد الأقصى للاشتراك إلى 16 ألفًا و700 جنيه، موضحًا أن رفع حدود الاشتراك يتم بشكل تدريجي حتى لا يفرض أعباء كبيرة على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.

وأضاف أن إصلاح منظومة التأمينات يعد مشروعًا طويل الأجل، ولا يمكن أن تظهر نتائجه بشكل كامل خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمة المعاشات، حيث أصبح هناك أصحاب معاشات يحصلون على خمسة آلاف جنيه أو أكثر، وهو ما لم يكن شائعًا في الماضي.

وأوضح أن الحد الأقصى للمعاش لمن يبلغ سن التقاعد خلال العام الجاري يصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمشتركين على الحدود القصوى للأجر التأميني طوال فترة عملهم، مشيرًا إلى أن نحو 300 ألف موظف يخرجون سنويًا إلى المعاش في مصر.

كما أكد أن هناك أصحاب معاشات بدأوا صرف مستحقاتهم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ووصلت قيمة معاشاتهم حاليًا إلى أكثر من 10 آلاف جنيه نتيجة الزيادات المتتالية التي أقرتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة، أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يبلغ 2550 جنيهًا، مؤكدًا أن صرف المستحقات سيتم بصورة منتظمة من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون معوقات.

وكشف جمال عوض أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات خلال عام 2025 بلغ نحو 498 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على المعاشات خلال عام 2026 إلى نحو 530 مليار جنيه، مع إمكانية تجاوز 600 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، بما يعكس التوسع المستمر في مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الهيئة حققت خلال العام الماضي أعلى عائد استثماري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي عوائد استثمار أموال التأمينات نحو 124 مليار جنيه، بمعدل عائد وصل إلى 18.5%، موضحًا أن إنشاء صندوق متخصص لإدارة أموال التأمينات ساهم بشكل كبير في تعزيز العوائد وضمان الاستدامة المالية.

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن أوضاع أموال التأمينات والمعاشات مستقرة، ولا توجد أي أزمات تهدد حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على دراسات اكتوارية طويلة المدى تمتد إلى 50 عامًا مقبلة، يتم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، بهدف ضمان استمرار قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

واختتم جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع ملف أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحسين مستويات الدخل وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، بما يضمن توفير حياة كريمة للملايين من المواطنين.

التأمينات مصر صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

ترشيحاتنا

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

سعر طن حديد عز

38 ألف للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

بالصور

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد