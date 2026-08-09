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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام بطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك.. تعرف على النتائج

كاس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك
كاس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك
حسن العمدة

اختتمت اليوم بطولة كاس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك التي استضافتها مصر خلال الفترة من 6 الي 9 اغسطس الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 30 هيئة رياضية باجمالي 290 لاعب و لاعبة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الهيئات والأندية المشاركة في البطولة للوقوف على منصات التتويج.

وجاءت النتائج كالاتي

فردي شباب
المركز الاول  عمر البسيوني - نادي الاتحاد السوداني العام
المركز الثاني علي رمزي - نادي الاتحاد السوداني العام
المركز الثالث مروان عبد الغني - لاعب حر

فردي ناشئين 
مركز أول ياسين احمد - منتخب مصر
مركز ثاني آسر محمد - منتخب مصر
مركز ثالث ياسين سليم - نادي سموحة الرياضي

تريو آنسات شباب
مركز أول فريق رويال جيمناستكس 
- لارا مرسي 
- تيا سعيد
- كنزي عبد الرزاق
مركز ثاني فريق رويال جيمناستكس
- تاليا الطوخي
- صوفيا مادي
- لارا الهادي

جماعي كبار 
المركز الأول الفريق البرتغالي

جماعي ناشئين 
المركز الأول منتخب مصر
- عمر حجاج 
- لما عبد الفتاح 
- اوناي شند
- جنة حسين
- ريتاج أحمد

المركز الثاني نادي الاتحاد السوداني العام
- يارا حجاج
- ليلى إمام
- جوليا غوزلان
- جولي أبو سالم
- رولا طحون

جماعي شباب
المركز الأول نادي الاتحاد السوداني العام
- لي لي سالم
- سلمى أحمد
- فريدة اسماعيل
- دارين السعيد
- كانزي عبد العزيز
المركز الثاني رويال جيمناستكس سنتر
- تاليا الطوخي
- لارا مرسي
- تيا سعيد
- كنزي عبد الرزاق
- رودينا ابو العينين
المركز الثالث رويال جيمناستكس سنتر (2)
- صوفيا مادي
- منة شتا
- لارا الهادي
- جوري محمود
- رؤي غازي

فردي رجال كبار
المركز الأول معاذ علي - منتخب مصر
المركز الثاني باسل الزامك - منتخب مصر
المركز الثالث Rui CANSADO - فريق البرتغالي

فردي آنسات كبار
المركز الأول Nadia ALMEIDA - فريق البرتغالي
المركز الثاني هنا عبد الله - منتخب مصر
المركز الثالث Maria Rita REBELO SANTOS - فريق البرتغال

فردي آنسات ناشئات 
المركز الأول Matilde BORREGO - فريق البرتغالي
المركز الثاني لما عبد الفتاح - منتخب مصر
المركز الثالث حنين أبو العلا - منتخب مصر

فردي آنسات شباب 
المركز الأول هايا كوزوروتش - اليكس جيمناستكس سنتر
المركز الثاني تيا سعيد - رويال جيمناستكس سنتر
المركز الثالث لارا الهادي - رويال جيمناستكس سنتر

وحظيت بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك بإشادة واسعة بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز من لجان التحكيم، بفضل التنظيم الاحترافي بإشراف الاتحاد المصري للجمباز
وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز  بجميع فروعه إقبال كبير من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين ورئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.

كاس الفراعنة الدولية كاس الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك كاس الفراعنة الدولية لجمباز جمباز

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