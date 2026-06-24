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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار الـ15%.. نواب البرلمان: الدولة تضع أصحاب المعاشات في صدارة أولوياتها

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدين أن القرار يعكس اهتمام الدولة المستمر بأصحاب المعاشات، ويجسد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد النواب أن زيادة المعاشات تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديرًا مستحقًا لملايين المواطنين الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، مشددين على أن القرارات الاجتماعية المتتالية تؤكد وضع المواطن في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار زيادة المعاشات يعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة وطنية أسهمت على مدار عقود في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع، مؤكدة أن دعمهم يمثل واجبًا تقديريًا لما قدموه من جهد وعطاء.

وأوضحت أن القرار يأتي في توقيت مهم لمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تحقيق توازن بين تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تؤكد التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن القرار يمثل دعمًا مباشرًا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات.

وأضاف أن القيادة السياسية تتابع احتياجات المواطنين بشكل مستمر، وتحرص على اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يستحقون كل الدعم بعد سنوات طويلة من المشاركة في مسيرة بناء الوطن.

بدوره، أشاد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بقرار زيادة المعاشات، مؤكدًا أنه يأتي امتدادًا لجهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، والحفاظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية.

وأكد النواب أن زيادة المعاشات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تواصل مسيرتها نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، وأن أصحاب المعاشات سيظلون ضمن الفئات التي تحظى بأولوية في برامج الدعم والرعاية، تقديرًا لما قدموه من عطاء لخدمة الوطن.

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