قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن الضفة.. والاحتلال يستولي على أراض شمال رام الله والبيرة
برلماني: زيادة المعاشات 15% تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة المواطنين
روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور
طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة
خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري
خيّبوا أملي .. ترامب: دول أوروبا لم تدعمنا في الحرب مع إيران
خالد عكاشة: الحرب على إيران قد تكون الأخيرة لواشنطن في المنطقة
أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية
بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير
التفاصيل المالية لصفقة انضمام أنتوني جوردون إلى برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: مبادرة رعاية أطفال السكري تستهدف 5 آلاف طفل في مرحلتها الأولى

أطفال السكري
أطفال السكري
رحمة سمير

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة لمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري، والتي تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

وأكد حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن المبادرة لا تقتصر على مجرد علاج لمرض مزمن، بل تهدف إلى رفع "تحدي الـ 24 ساعة" عن كاهل الطفل المصاب بالسكري من النوع الأول وأسرته، والذين يضطرون لاتخاذ قرارات يومية مستمرة تتعلق بنوع الطعام، ومواعيد الأنسولين، والنشاط البدني.

وأوضح حسام عبد الغفار، أن معدلات قياس السكر بالطرق التقليدية كانت تتطلب وخز الطفل من 10 إلى 15 مرة يومياً، أي ما يعادل أكثر من 3650 "شكة إبرة" سنوياً، مما يمثل عبئاً نفسياً وجسدياً كبيراً. وتأتي هذه المبادرة - كأول مبادرة من نوعها - لتوفير أجهزة استشعار ذكية يتم التحكم فيها لقياس السكر بدون ألم، مما يحدث تغييراً جذرياً في جودة حياة هؤلاء الأطفال ويسمح لهم بعيش طفولتهم بصورة طبيعية وآمنة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن مصر تضم حوالي 50 ألف طفل مصاب بالسكري من النوع الأول (حتى سن 18 عاماً)، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستمر حتى نهاية عام 2027، الأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، بواقع حوالي 5 آلاف طفل، وفقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة العلمية.

وأضاف حسام عبد الغفار أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل صرف جهازي استشعار (Sensors) شهرياً لكل طفل واستبدال فوري للجهاز في حال حدوث أي أعطال، مع توفير دعم فني مستمر، وإجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة حالة الطفل والحد من التذبذبات الحادة في مستوى السكر، للوقاية من المضاعفات الخطيرة كأمراض الكلى وتلف الأعصاب والشرايين، وتقديم تثقيف صحي وتدريب عملي للوالدين على كيفية إدارة المرض واستخدام الأجهزة بكفاءة. 

حسام عبد الغفار متحدث الصحة الصحة أطفال السكري 100 مليون صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

عموتة يطلب الاطلاع على اللائحة الجديدة للأهلي قبل انطلاق الموسم

منتخب كندا

شوط أول سلبي بين كندا وسويسرا بكأس العالم

منتخب قطر

قطر تتأخر 2-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم

بالصور

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد