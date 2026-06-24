قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن الضفة.. والاحتلال يستولي على أراض شمال رام الله والبيرة
برلماني: زيادة المعاشات 15% تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة المواطنين
روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور
طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة
خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري
خيّبوا أملي .. ترامب: دول أوروبا لم تدعمنا في الحرب مع إيران
خالد عكاشة: الحرب على إيران قد تكون الأخيرة لواشنطن في المنطقة
أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية
بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير
التفاصيل المالية لصفقة انضمام أنتوني جوردون إلى برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القصة كبرت .. وزير الصحة يوجه توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لطبيبة شبرا المعتدى عليها

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لطبيبة الأسنان التي تعرضت للاعتداء في إحدى المراكز الطبية، وتتلقى الرعاية الطبية حالياً بمستشفى ناصر التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تمهيداً لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجَّه بمتابعة تقديم الخدمة الصحية للطبيبة على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي والإداري لها ولأسرتها، في إطار الالتزام الراسخ للوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة وسلامة جميع العاملين بالقطاع الصحي.

وزير الصحة  يتواصل مع «النائب العام 

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، تواصل مع «النائب العام» المستشار محمد شوقي، لاتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الصحية محل الاعتداء، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي ينص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما دخل فعليا حيز التنفيذ بعد التحفظ على 4 من المعتدين، وإحالتهم للنيابة العامة .

وأشار «عبدالغفار» إلى تواصل وزير الصحة والسكان، مع والد الطبيبة المصابة، حيث أكد حرص الوزارة على حصول كل ذي حق على حقه، ومتابعة الحالة الصحية للطبيبة، وتلقيها للخدمة الطبية اللازمة على الوجه الأكمل حتى تمام شفائها وعودتها للعمل.

وتثمن وزارة الصحة والسكان عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.

وزير الصحة الطبيبة النائب العام وزير الصحة والسكان طبيبة الأسنان مستشفى ناصر التخصصي التدخلات الجراحية المنشأة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

ترشيحاتنا

الحسين عموتة

عموتة يطلب الاطلاع على اللائحة الجديدة للأهلي قبل انطلاق الموسم

منتخب كندا

شوط أول سلبي بين كندا وسويسرا بكأس العالم

منتخب قطر

قطر تتأخر 2-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم

بالصور

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد