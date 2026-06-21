متحدث الصحة: الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم صحة المرأة بالجمهورية الجديدة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وفق مفهوم شامل لا يقتصر على العلاج فقط، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والأسرة، بما يضمن بناء مجتمع صحي متوازن بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وذلك ضمن مستهدفات “الجمهورية الجديدة”.

تحول جذري في فلسفة الرعاية الصحية

أوضح متحدث وزارة الصحة أن مفهوم الرعاية الصحية في مصر شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الخدمات الصحية تركز فقط على علاج الأمراض، بل أصبحت تعتمد على:

الوقاية قبل العلاج

تعزيز الصحة العامة

رفع جودة الحياة

الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لبناء إنسان أكثر صحة وقدرة على الإنتاج.

صحة المرأة تبدأ قبل تكوين الأسرة

أكد عبد الغفار أن الاهتمام بصحة المرأة يبدأ منذ المراحل الأولى للتفكير في الزواج وتكوين أسرة، من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية، أبرزها:

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تستهدف ضمان سلامة الزوجين صحيًا

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية

دعم تأسيس أسرة سليمة صحيًا منذ البداية

مبادرة صحة الأم والجنين

متابعة الحالة الصحية للمرأة الحامل

حماية الجنين خلال فترة الحمل

تقليل معدلات المضاعفات الصحية أثناء الولادة

مبادرة الألف يوم الذهبية

تبدأ من مرحلة ما قبل الحمل

تقدم توعية حول التغذية والصحة الإنجابية

توضح السن المناسب للزواج والحمل

وحذر المتحدث من خطورة الحمل المبكر قبل سن 18 عامًا، مؤكدًا ارتباطه بارتفاع معدلات المخاطر الصحية للأم والطفل.

الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة

تطرق عبد الغفار إلى “مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة”، والتي تُعد من أهم المبادرات الصحية في مصر، حيث تستهدف:

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

متابعة الأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع الضغط والأنيميا

رفع الوعي بأهمية الفحص الدوري

وأكد أن الاكتشاف المبكر يرفع نسب الشفاء من أورام الثدي إلى ما يقرب من 99.9%، ما يعكس أهمية الفحص المبكر في إنقاذ حياة السيدات.

التحول الرقمي وتطوير الوصول للخدمات الصحية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة تعتمد بشكل متزايد على أدوات التحول الرقمي في إدارة المنظومة الصحية، من خلال:

استخدام منصة “مصر الرقمية”

تحليل البيانات الصحية للمحافظات

تقسيم المناطق إلى: خضراء، صفراء، حمراء وفق الاحتياجات الصحية والاجتماعية

استهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

أوضح عبد الغفار أن “المناطق الحمراء” تشمل المناطق التي تعاني من:

ارتفاع نسب الزواج المبكر

ضعف الخدمات الصحية

ارتفاع معدلات التسرب من التعليم

تحديات اجتماعية واقتصادية مركبة

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تقليص عدد هذه المناطق من أكثر من 70 منطقة إلى نحو 14 منطقة فقط، عبر:

القوافل الطبية المتنقلة

المبادرات المستدامة

خطط تدخل سنوية منظمة

القوافل الطبية ودورها في تعزيز العدالة الصحية

أكد متحدث الصحة أن القوافل الطبية أصبحت إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، حيث تعمل على:

الوصول إلى القرى البعيدة

تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني

تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين

دعم الفئات الأكثر احتياجًا