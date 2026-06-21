قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم صحة المرأة بالجمهورية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وفق مفهوم شامل لا يقتصر على العلاج فقط، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والأسرة، بما يضمن بناء مجتمع صحي متوازن بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وذلك ضمن مستهدفات “الجمهورية الجديدة”.

تحول جذري في فلسفة الرعاية الصحية

أوضح متحدث وزارة الصحة أن مفهوم الرعاية الصحية في مصر شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الخدمات الصحية تركز فقط على علاج الأمراض، بل أصبحت تعتمد على:

الوقاية قبل العلاج

تعزيز الصحة العامة

رفع جودة الحياة

الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية

وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لبناء إنسان أكثر صحة وقدرة على الإنتاج.

صحة المرأة تبدأ قبل تكوين الأسرة

أكد عبد الغفار أن الاهتمام بصحة المرأة يبدأ منذ المراحل الأولى للتفكير في الزواج وتكوين أسرة، من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية، أبرزها:

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

تستهدف ضمان سلامة الزوجين صحيًا

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية

دعم تأسيس أسرة سليمة صحيًا منذ البداية

مبادرة صحة الأم والجنين

متابعة الحالة الصحية للمرأة الحامل

حماية الجنين خلال فترة الحمل

تقليل معدلات المضاعفات الصحية أثناء الولادة

مبادرة الألف يوم الذهبية

تبدأ من مرحلة ما قبل الحمل

تقدم توعية حول التغذية والصحة الإنجابية

توضح السن المناسب للزواج والحمل

وحذر المتحدث من خطورة الحمل المبكر قبل سن 18 عامًا، مؤكدًا ارتباطه بارتفاع معدلات المخاطر الصحية للأم والطفل.

الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة

تطرق عبد الغفار إلى “مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة”، والتي تُعد من أهم المبادرات الصحية في مصر، حيث تستهدف:

الكشف المبكر عن سرطان الثدي

متابعة الأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع الضغط والأنيميا

رفع الوعي بأهمية الفحص الدوري

وأكد أن الاكتشاف المبكر يرفع نسب الشفاء من أورام الثدي إلى ما يقرب من 99.9%، ما يعكس أهمية الفحص المبكر في إنقاذ حياة السيدات.

التحول الرقمي وتطوير الوصول للخدمات الصحية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة تعتمد بشكل متزايد على أدوات التحول الرقمي في إدارة المنظومة الصحية، من خلال:

استخدام منصة “مصر الرقمية”

تحليل البيانات الصحية للمحافظات

تقسيم المناطق إلى: خضراء، صفراء، حمراء وفق الاحتياجات الصحية والاجتماعية

استهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا

أوضح عبد الغفار أن “المناطق الحمراء” تشمل المناطق التي تعاني من:

ارتفاع نسب الزواج المبكر

ضعف الخدمات الصحية

ارتفاع معدلات التسرب من التعليم

تحديات اجتماعية واقتصادية مركبة

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تقليص عدد هذه المناطق من أكثر من 70 منطقة إلى نحو 14 منطقة فقط، عبر:

القوافل الطبية المتنقلة

المبادرات المستدامة

خطط تدخل سنوية منظمة

القوافل الطبية ودورها في تعزيز العدالة الصحية

أكد متحدث الصحة أن القوافل الطبية أصبحت إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، حيث تعمل على:

الوصول إلى القرى البعيدة

تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني

تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

 

متحدث وزارة الصحة الصحة صحة المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولي: الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم

نقيب المعلمين

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة

التعليم العالي

التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم تعزز حضورها الدولي خلال العام المالي 2026/2025

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد