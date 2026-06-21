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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الصحة: الخط الساخن 105 يستجيب لـ96% من شكاوى المواطنين

متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بشكاوى المواطنين، موضحًا أن الخط الساخن "105" يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والبلاغات الصحية.

الخط الساخن 105

وأوضح عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخط الساخن يستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالمنظومة الصحية ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال الجهات المختصة.

 نسب الاستجابة

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن التقارير الأخيرة أوضحت أن معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن بلغت نحو 96%، بينما اقتربت نسب الحل من 100%، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية.

 تطوير المنظومة الصحية

ولفت إلى أن هناك توجيهات مستمرة من وزير الصحة بضرورة التعامل الجاد مع كل شكوى، بجانب العمل على تطوير الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل وتوفير التدريب المستمر ورفع كفاءة الأداء.

الوعي الصحي

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين إلى تعزيز ثقافة الوعي الصحي والالتزام بالممارسات الوقائية البسيطة مثل غسل اليدين، لما لها من دور في تقليل انتشار الأمراض.

وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير المنشآت الطبية وتأمين الأدوية والمستلزمات، بما يضمن تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن المصري.

حسام عبد الغفار متحدث الصحة وزارة الصحة

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