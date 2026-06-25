نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للحفاظ على التركيز خلال فترة الامتحانات

أكد الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، أهمية تنظيم الوقت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بروتين يومي منتظم يساعدهم على الحفاظ على التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات.

وأوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترات الراحة لا تقل أهمية عن المذاكرة، مؤكدًا أن التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 تسهم في تنشيط الذاكرة وتحسين القدرة على التركيز.

نصائح مهمة لمواجهة امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أهمية الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على النوم المتقطع أو السهر لساعات طويلة، لما له من تأثير سلبي على الاستيعاب والقدرة على تذكر المعلومات.

وأضاف أن النوم العميق يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المعلومات داخل الذاكرة وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، مؤكدًا أن انتظام النوم يعد من العوامل الأساسية لتحقيق أفضل أداء خلال الامتحانات.

كما حذر الخبير التربوي من تأثير الخلافات الأسرية والتوتر داخل المنزل على الحالة النفسية للطلاب، داعيًا أولياء الأمور إلى توفير أجواء هادئة ومستقرة تساعد أبناءهم على التركيز وتقليل الضغوط النفسية خلال فترة الامتحانات.

واختتم علام نصائحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين المذاكرة والراحة والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، باعتبارها عوامل أساسية تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة.