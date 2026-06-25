الصحة: أكثر من 2.1 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن تستهدف تحسين جودة الحياة لمن تجاوزوا 65 عامًا.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بل تمتد لتشمل الوقاية والكشف المبكر، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية للمسنين.

خدمات طبية مجانية شاملة

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أشار عبد الغفار إلى أن المبادرة تقدم خدماتها مجانًا بالكامل، وتشمل الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر، وأمراض الكلى، وارتفاع الدهون، والأنيميا، وسوء التغذية.

كما تشمل الخدمات فحص النظر واكتشاف مشكلات الإبصار، وتقييم صحة الفم والأسنان، إلى جانب إجراء تقييم للحالة النفسية والمعرفية للكشف المبكر عن الخرف وألزهايمر والاكتئاب واضطرابات الذاكرة.

إطلاق المبادرة وأعداد المستفيدين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المبادرة انطلقت في أكتوبر 2022، واستفاد منها حتى الآن أكثر من 2.1 مليون مواطن، من خلال أكثر من 860 مركزًا ووحدة للرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

متابعة دورية وتحويل للحالات المتقدمة

وأشار إلى أن الفحص يتم بشكل دوري كل 6 أشهر، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية وجراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

كما أكد توفير زيارات ميدانية للحالات غير القادرة على الحركة، بالتنسيق مع وحدات الرعاية الصحية في أماكن إقامتهم، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى جميع المستحقين.