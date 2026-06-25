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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس الخميس.. شبورة صباحية ورطوبة مرتفعة والحرارة تلامس 41 درجة بجنوب الصعيد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الخميس 25 يونيو 2026 أجواءً صيفية حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق خلال ساعات الصباح الأولى وفقًا لما رصده صباح البلد.

شبورة مائية وسحب منخفضة على عدة مناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

رياح نشطة لتخفيف الإحساس بالحرارة

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يساعد على تحسين الإحساس بحالة الطقس رغم ارتفاع درجات الحرارة.

أجواء حارة ورطوبة مرتفعة

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل ورطب خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الصباحية حفاظًا على السلامة العامة.

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