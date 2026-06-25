ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. خريطة الطقس المتوقعة على القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة من ظواهر جوية تستوجب الحيطة والحذر من قِبل المواطنين، وخاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

شبورة كثيفة تحجب الرؤية صباحاً أشارت الهيئة في بيانها إلى تشكّل شبورة مائية صباحية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق والمحاور الرئيسية والمؤدية من وإلى هذه المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.

تنبيه هام:

تُهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسادة قائدي المركبات توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وتشغيل كشافات الشبورة لتجنب الحوادث وضمان السلامة العامة.حالة الطقس ونشاط الرياح على صعيد درجات الحرارة، يسود طقس حار نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما تشتد الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد.

كما نوهت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو سيلعب دوراً أساسياً في زيادة الإحساس بحرارة الطقس وقيم درجات الحرارة المعلنة.

وفي المقابل، تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً متقطعاً للرياح على فترات، مما قد يلطف الأجواء نسبياً في بعض الأوقات.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

وتشهد محافظات الصعيد خلال الطقس اليوم، المعدلات الأعلى حرارة؛ إذ يسجل شمال الصعيد 37 درجة عظمى وتصل المحسوسة إلى 38 درجة، في حين تقترب الأجواء من حاجز شديد الحرارة في جنوب الصعيد لتسجل الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة الفعلية لتصل إلى 42 درجة مئوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 36 24

العاصمة الجديدة 34 35 23

6 اكتوبر 35 36 23

بنها 34 36 24

دمنهور 33 35 22

وادى النطرون 34 35 23

كفر الشيخ 33 33 22

بلطيم 31 33 21

المنصورة 33 35 23

الزقازيق 35 36 24

شبين الكوم 34 35 23

طنطا 34 35 22

دمياط 30 32 21

بورسعيد 31 33 24

الاسماعيلية 36 37 23

السويس 35 36 24

العريش 32 34 22

رفح 31 33 21

رأس سدر 36 37 23

نخل 34 35 22

كاترين 31 32 15

الطور 32 33 22

طابا 32 33 22

شرم الشيخ 37 38 28

الغردقة 36 37 26

الاسكندرية 31 33 21

العلمين 30 32 22

مطروح 29 31 21

السلوم 31 33 21

سيوة 36 37 21

رأس غارب 36 37 25

سفاجا 37 38 26

مرسى علم 36 37 26

شلاتين 36 36 26

حلايب 34 35 25

أبو رماد 35 35 25

مرسى حميرة 36 35 26

أبرق 35 38 26

جبل علبة 35 38 27

رأس حدربة 33 35 26

الفيوم 36 37 23

بني سويف 36 37 23

المنيا 37 37 22

أسيوط 38 39 23

سوهاج 38 39 24

قنا 41 42 25

الأقصر 40 41 24

أسوان 40 41 26

الوادى الجديد 40 41 23

أبوسمبل 39 40 26