شبورة ورياح ورطوبة وحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباح اليوم الخميس على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

توخوا الحذر على الطرق

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، مع استمرار الأجواء الحارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والإكثار من شرب المياه.