في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، أن السيد المسيح صحح مفهوم العظمة، موضحًا أن العظمة الحقيقية لا تقوم على السلطة أو السيطرة، بل على الاتضاع والعطاء والخدمة بمحبة، مستشهدًا بقول الرب: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِمًا".

النموذج الأول للخادم

وأشار قداسته إلى أن القديس مار مرقس الرسول يُعد النموذج الأول للخادم في مصر، إذ دفعته محبته لله وإيمانه العميق إلى الكرازة والخدمة حتى نال إكليل الشهادة، مؤكدًا أن الروح القدس هو مصدر طاقة الحب التي تمنح الخادم القدرة على العمل والإثمار وتحمل المسؤولية.

وأوضح البابا تواضروس أن طاقة المحبة في حياة الخادم تظهر من خلال الصلاة الصادقة، والشهادة للمسيح، والكلمة البنّاءة، والدراسة والتأمل في الإنجيل، والتدبير الحكيم، والبذل والتضحية، إلى جانب رفض الخطية والحرص على نقاوة القلب، حتى يكون الخادم شاهدًا حقيقيًا للمسيح في كل مكان.