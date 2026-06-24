البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية بالعباسية اليوم

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، وذلك من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور شعبي ومشاركة أبناء الكنيسة.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن تُبث العظة مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءً عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: أغابي، وCTV، ومي سات، ولوجوس، إلى جانب صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC.

ويحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على تقديم عظته الأسبوعية بانتظام، حيث تتناول موضوعات روحية وكنسية وتربوية متنوعة، وتلقى متابعة واسعة من الأقباط داخل مصر وخارجها.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضورًا كبيرًا من أبناء الكنيسة الراغبين في الاستماع إلى كلمة قداسة البابا والاستفادة من تعاليمه وتوجيهاته الروحية.