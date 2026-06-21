البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وفد من إدارة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية "مار يعقوب" التابعين لبطريركية الأرمن في القدس، برئاسة عميد المعهد الأرشيمندريت كيفورك هايرابيتيان، يرافقهم سيادة المطران أشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، وإفريقيا، وذلك في إطار زيارتهم لعدد من الأديرة القبطية الأثرية في مصر،

نقل أعضاء الوفد تحية ومحبة غبطة البطريرك المطران نورهان مانوكيان بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس، لقداسة البابا. ومن جهته عن مصر وموقعها التاريخي والجغرافي المتميز وكذلك عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتاريخها العريق، وعن القديس مار مرقس الرسول الذي أسس كرسي الإسكندرية، وعن الرهبنة القبطية وأثرها في كل الرهبانيات في العالم.

وفي الختام طلب قداسته نقل محبته وتقديره لغبطة البطريرك المطران نورهان مانوكيان بطريرك القدس، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية.