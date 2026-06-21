قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مصافحة بين وفدي واشنطن وطهران.. محادثات سويسرا تنطلق وسط فتور دبلوماسي
لامين يامال: أرى نفسي أفضل مما يراني الناس.. وثقتي سر تميزي داخل الملعب
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
أذكار المساء مكتوبة كاملة حصن المسلم.. اغتنم فضل أدعية النبي بعد العصر
البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس

البابا يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
البابا يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وفد من إدارة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية "مار يعقوب" التابعين لبطريركية الأرمن في القدس، برئاسة عميد المعهد الأرشيمندريت كيفورك هايرابيتيان، يرافقهم سيادة المطران أشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، وإفريقيا، وذلك في إطار زيارتهم لعدد من  الأديرة القبطية الأثرية في مصر،

نقل أعضاء الوفد تحية ومحبة غبطة البطريرك المطران نورهان مانوكيان بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس، لقداسة البابا. ومن جهته عن مصر وموقعها التاريخي والجغرافي المتميز وكذلك عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية وتاريخها العريق، وعن القديس مار مرقس الرسول الذي أسس كرسي الإسكندرية، وعن الرهبنة القبطية وأثرها في كل الرهبانيات في العالم.

وفي الختام طلب قداسته نقل محبته وتقديره لغبطة البطريرك المطران نورهان مانوكيان بطريرك القدس، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الإكليريكية القدس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

الشاورما

طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

نسرين طافش

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

الدراجة النارية

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد