البابا تواضروس: انشغال الشباب بالعمل يحد من البلطجة والإدمان والهجرة غير الشرعية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن توفير فرص العمل للشباب لا يسهم فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية، بل يمثل وسيلة فعالة لمواجهة العديد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، مشددًا على أن العمل هو الأمل الحقيقي للوطن ولكل أسرة وشاب.

وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الرسمي لملتقى التوظيف السادس "Job Hub 6"، الذي عُقد اليوم السبت بالمقر البابوي بالقاهرة، عقب افتتاح الملتقى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة وزيري الشباب والرياضة، والعمل، ومحافظ القاهرة، ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال قداسة البابا: "إذا انشغل الشباب بالعمل فستختفي ضعفات كثيرة من المجتمع مثل البلطجة والتفكك الأسري والهجرة غير الشرعية والإدمان وغيرها"، مؤكدًا أن العمل يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا.

وشدد على أهمية غرس قيمة وثقافة العمل في نفوس الشباب، موضحًا أن كل أسرة لديها ابن خريج لا يعمل تمتلك طاقة معطلة، الأمر الذي يضع على عاتق جميع المسؤولين والوزارات والنقابات واجبًا كبيرًا في توفير فرص العمل وتشجيع الشباب على الإنتاج والابتعاد عن ثقافة التواكل.

وأشار قداسة البابا إلى أن تقدم الدول لا يتحقق إلا بالعمل، مستشهدًا بتجربة الصين التي أصبحت "مصنع العالم" بفضل ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، مثمنًا التعاون الكبير بين مختلف الجهات المشاركة في تنظيم ملتقى "Job Hub 6" لدعم الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم.

ويتيح ملتقى التوظيف السادس "Job Hub 6"، المنعقد اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عشرة آلاف فرصة عمل، وخمسة آلاف فرصة تدريب، إلى جانب طرح مئتي فكرة مشروع جديد، في إطار دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.