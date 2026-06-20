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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس في "Job Hub 6": العمل هو الأمل للوطن ولكل أسرة وشاب

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

عُقِدَ في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، اللقاء الرسمي لملتقى التوظيف "Job Hub 6" الذي افتتحه في وقت سابق من صباح اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة وزيري الشباب والرياضة، والعمل، ومحافظ القاهرة ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

نظمت الملتقى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر"، ووزارتي العمل، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة إيجي كوبت، وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص.

وتضمن اللقاء الرسمي كلمات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحسن رداد وزير العمل ونيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور كيرلس سمير رئيس مجلس أمناء مبادرة بصمة شباب مصر، إلى جانب عرض تقديمي لأبرز أنشطة المبادرة.

العمل هو الأمل

وفي كلمته أكد قداسة البابا أن العمل هو الأمل.. ولا سبيل لمصر أن تتقدم وتأخذ مكانتها وسط العالم إلا من خلال العمل.

وأضاف: "نحن نحتاج أن نزرع ثقافة العمل في أبنائنا وبناتنا، فمجتمع مثل الصين نما وامتد وصار يُطلق عليه "مصنع العالم" في كل مجالات الإنتاج بفضل ثقافة العمل"

وثمن التجمع والتكاتف والتعاون الكبير الذي يضمه ملتقى  "Job Hub 6" وعملهم معًا.

وشدد على أهمية غرس قيمة وثقافة العمل في نفوس الشباب، مضيفًا: العمل هو الأمل للوطن ولكل أسرة وكل شاب وليس هناك وسيلة أخرى.

واستكمل: "كل أسرة لديها ابن خريج ولا يعمل فهي لديها طاقة معطلة، لذلك نحن كمسؤولين ونقابات ووزارات علينا واجب كبير لتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب لكي نزرع حب العمل في أولادنا ونشجعهم ونبتعد عن ثقافة التواكلية"

ونوه بأنه إذا انشغل الشباب بالعمل ستختفي ضعفات كثيرة من المجتمع مثل البلطجة والتفكك الأسري والهجرة الغير شرعية والإدمان وغيرها.

واختتم قائلاً: "شكرًا لكل الحضور وشكرًا لمشاركة الشباب ولكل الجهات التي عرضت خدماتها وأتمنى أن يتكرر هذا الحدث، وأقول دائمًا أن العمل هو الأمل لكل إنسان في الوطن".

ويتيح ملتقى التوظيف السادس "Job Hub 6"، المنعقد اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لجميع المصريين، عشرة آلاف فرصة عمل، وخمسة آلاف فرصة تدريب ومئتي فكرة مشروع جديد.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أسقفية الخدمات فرصة عمل

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