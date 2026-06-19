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البابا تواضروس يوجه رسالة دعم وتشجيع لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يوجه رسالة دعم وتشجيع لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة دعم وتشجيع إلى طلاب الثانوية العامة، مع اقتراب انطلاق الامتحانات، مؤكدًا ثقته في أن الله سيبارك تعبهم وجهودهم طوال العام الدراسي.

وقال البابا تواضروس إنه سعيد بالتحدث إلى أبناء وبنات الثانوية العامة في هذه المرحلة المهمة، مشيرًا إلى أن اقتراب الامتحانات يمثل ثمرة عام كامل من الاجتهاد والمذاكرة وتحمل المسؤولية، وما صاحبه من ضغوط ودروس ومجهود متواصل، مؤكدًا أن كل هذا التعب «محسوب عند ربنا».

الله سيبارك تعبكم

وأضاف أن الله سيقف مع كل طالب وطالبة، وسيبارك تعبهم ومذاكرتهم، داعيًا إياهم إلى استثمار الأيام الأخيرة قبل الامتحانات في الحصول على قسط من الراحة، حتى يدخلوا الامتحانات بهدوء وتركيز واستعداد ذهني جيد.

وأكد البابا ثقته في أن الله سيمنحهم نعمته، مستشهدًا بالآية: «إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ونقوم ونبني»، معربًا عن تمنياته بأن يكون النجاح تتويجًا لتعبهم طوال العام، وأن يحقق الله لكل طالب ما يناسب مستقبله.

وفي ختام رسالته، صلى قداسة البابا من أجل جميع الطلاب، طالبًا أن يبارك الله كل طالب وطالبة، والمدرسين، والمدارس، وأولياء الأمور، والإخوة، والكنيسة، والبيت، والمجتمع، وكل مكان تلقى فيه الطلاب تعليمهم، مختتمًا رسالته بقوله: «مبروك مقدمًا للجميع».

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الكنيسة

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